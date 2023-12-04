Ключевой момент заключается в том, что при окружении все фортификационные укрепления теряют свою значимость.

Оборонительные силы могут преодолеть вражескую линию обороны, но существует одно ключевое условие. Военный эксперт Олег Жданов подмечает, существуют методы борьбы с укрепленными объектами, но для их эффективного применения необходимо наличие соответствующего оборудования.

"Несмотря на уверенность российских оккупантов на Запорожском направлении, на Херсонщине они сталкиваются с проблемами. Наши силы уже завоевали стратегические позиции на левом берегу и успешно укрепляют свои позиции. Российские военные предпринимают попытки усилить свои пункты, действующие в Крыму, и запорожских подразделений" - делится эксперт.

Ключевой момент заключается в том, что при окружении все фортификационные укрепления теряют свою значимость. Если силам обороны удастся провести успешные операции в других направлениях, это может существенно повлиять на общую динамику.

Также он отметил, штурмовые действия идут южнее Новокалиново и при этом безуспешно, однако оккупанты закрепляются в восточных окрестностях Степного и намерены продвигаться вглубь населённого пункта на запад. За сутки в селе было уничтожено по меньшей мере два вражеских танка и пять боевых машин пехоты, параллельно враг атакует, чтобы выйти на окраины населенного пункта Бердичев.

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