На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить самую вкусную пиццу в домашних условиях - из базовых продуктов и в обычной духовке.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на три пиццы по 350 г):

мука – 600 г

дрожжи сухие – 4 г

вода ледяная – 410 г

соль – 11 г

сахар – 10 г

оливковое масло – 20 г

томатное пюре - 200-250 г

сыр моцарелла – 200 г

листики базилика для подачи

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает в емкости просеянную муку, дрожжи, соль, сахар и воду. Вымешиваем массу 10 минут, затем добавляем растительное масло и вымешиваем еще 5 минут.

Тесто делим на три одинаковые части, формируем из них шарики и складываем в посудину с плоским дном, накрываем и отправляем в холодильник на 4-8 часов для ферментации.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет немного рисовой муки, еще немного пшеничной и смешивает их - эту смесь будем использовать для подпила.

За 30 минут до приготовления достаем тесто из холодильника, а духовку включаем разогреваться на максимальную мощность.

Тесто для настоящей пиццы нельзя раскатывать скалкой. Лист пергамента "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова присыпает смесью рисовой и пшеничной муки, выкладывает кусочек теста и аккуратно растягивает его, не нажимая на бортик.

На тесто выкладываем томатное пюре, а сверху посыпаем тертым сыром, как на видео.

Отправляем пиццу в разогретую духовку на 10 минут, до золотистой корочки бортика. Готовую пиццу украшаем листиками базилика.

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