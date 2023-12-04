Триггером для очередной массированной атаки со стороны окупантов могут быть и сакральные даты, и ухудшение погодных условий, и какие-то акции на фронте, чтобы совершить двойной удар на фронте и в тылу.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Меня очень беспокоят эти массированные удары шахедами, потому что, давайте будем объективны, мы используем дефицитные вооружения, дефицитные боеприпасы для уничтожения тех шахедов. Хотя, с другой стороны, меня очень утешила информация, что при отражении атаки на Киев 40% шахедов той ночью были сбиты именно мобильными группами, что является очень серьезным достижением, позволяющим нам сэкономить боеприпасы для более массированных атак", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что очередная массированная атака может состояться в любой момент.

"Здесь играют роль куча различных факторов, даже тот фактор, например, что несколько дней назад в Черном море были серьезные штормы, которые не позволяли вывести носители крылатых ракет в море для нанесения ударов и т.д. и т.п. Но наша готовность должна быть постоянной", – объяснил Сергей Грабский.

"Надо отдавать себе отчет, что удар может быть очень жестким, потому что противник накопил достаточное количество ракет. То, что он запустит все сразу – это безумие, это невозможно, у него просто нет таких возможностей, но он может это делать несколько дней подряд. Поэтому мы должны понимать, что мы должны существовать и выживать в условиях полной автономности. То есть подготовка каждой семьи должна быть осознанной и с пониманием того, что противник может задействовать против нас очень серьезные ресурсы”, – добавил Сергей Грабский.

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