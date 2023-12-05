Однако успех этой стратегии будет зависеть от наличия достаточного количества техники.

В зимний период наша главная задача – выжать максимум из оборонительной позиции и эффективно отразить наступление противника. По мнению Свитана, российская наступательная операция на Востоке началась в условиях дождей и будет продолжаться до истощения накопленных ресурсов.

"В настоящее время наши военные активно справляются с этой задачей, ежедневно нанося значительные потери российским силам. Более тысячи россиян ежедневно сталкиваются с сопротивлением, пытаясь вернуться на свои базы. Зимой украинские военные могут предпринять попытки изменить динамику на левобережье Херсона. План включает в себя создание тактических баз, их поэтапное превращение в оперативные структуры" - подметил эксперт.

Однако успех этой стратегии будет зависеть от наличия достаточного количества техники, боеприпасов, личного состава и резервов. Свитан также разъяснил, как погодные условия окажут влияние на ход военных действий.

Полковник запаса добавил, что как только контроль будет установлен над Ясиноватской развилкой, обитатели Донецка, Макеевки и Ясиноватой быстро изменят свое положение. Речь идет о всех россиянах, появившихся в этих городах за последние 50-70 лет, включая последние 10 лет.

Свитан объяснил важность Авдеевки, подчеркнув, что ее удержание является ключевым для освобождения Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

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