Военный эксперт объяснил, что на самом деле сейчас происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области, и чем это грозит рф.

У российского командования нет других вариантов, оно вынуждено перебрасывать новые силы на левый берег Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Здесь ответ прост – география. Давайте посмотрим расстояние условно от Олешек до Яни Капу или расстояние от Голой Пристани до Скадовска, чтобы осознать, насколько опасно любое продвижение украинских сил и средств на левом берегу Днепра.

Конечно, я далек от мысли о том, что мы сможем там нарастить такой ударный кулак, который позволил бы нам проводить широкомасштабные наступательные действия – это почти невозможно сделать, потому что концентрация сил и войск на таком клочке земли смертельно опасна для нас. Но мы говорим об отвлекающих действиях на широком участке фронта”, – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас мы говорим о возможности проведения рейдовых и маневренных действий отдельными подразделениями, и у нас есть опыт проведения таких операций.

"Россия это полностью осознает, понимая опасность этой серой зоны. Я очень не люблю, когда говорят "плацдарм". Плацдарм – немного другое. Но серая зона, которая контролируется нами на левом берегу, представляющая сплошную опасность для противника, потому что они не знают, по какой конкретно локации, по какому направлению мы можем совершить то или иное действие, о которых я говорил, например, рейдовые действия, либо продвижение, либо перерезание каких-либо коммуникаций. Именно поэтому россия реагирует так нервно, и именно поэтому она бросает войска с других направлений, обнажая их и создавая предпосылки для продолжения наших активных действий, в частности на Запорожском направлении", – добавил Сергей Грабский.

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