Войска оказались в неудовлетворительных условиях в ходе военной кампании из-за этих же характерных фаз военных действий.

В настоящее время погода на поле боя непостоянна, с постоянной сменой снега и дождя. Несмотря на эти обстоятельства, российские оказываются в неудобном положении. Об этом сообщил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что Силы обороны Украины могут попытаться наступать в одном направлении, но успех зависит от наличия техники и личного состава. Также Свитан привел анализ факторов, влияющих на течение военной кампании, в которую вовлечены российские военные: накопление сил, наступательный этап, глухая оборона и формирования оставшихся ресурсов, проведение дополнительных операция.

По его словам, российские войска оказались в неудовлетворительных условиях в ходе военной кампании из-за этих же характерных фаз военных действий.

"Метеорологические условия оказывают существенное воздействие на состояние поверхности. В последнее десятилетие на Украине не было проведено зимних военных кампаний, так как для нормального передвижения техники понадобится до двадцати градусов мороза. Но оккупанты оказались в худших условиях, они копили силы для продвижения зимой, но с такой температурой не смогут продвинуться" - делится эксперт.

Также, по словам эксперта, на данный момент российские войска перебросили несколько бригад резерва из Токмака на левобережье Херсонщины, но у оккупантов нет других свободных резервов. Они пытаются сопротивляться имеющимися силами, но через 1,5-2 недели могут прибыть новые подразделения из России.

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