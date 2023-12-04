Как только контроль будет установлен над Ясиноватской развилкой, обитатели Донецка, Макеевки и Ясиноватой быстро изменят свое положение.

Офицер запаса и военный эксперт Роман Свитан отметил, что представление главы российского министерства обороны Сергея Шойгу насчет наступления на Авдеевку напоминает ситуацию с "отрицательным наступлением" в прошлом. По словам эксперта, жест доброй воли будет своего рода завершением этой стратегии.

Он не исключает, что такой "жест доброй воли" может произойти примерно к Новому году или, по крайней мере, из нескольких направлений.

Свитан объяснил важность Авдеевки, подчеркнув, что ее удержание является ключевым для освобождения Донецка, Макеевки и Ясиноватой:

"От промзоны Авдеевки до Ясиноватской развилки остается всего несколько километров, а оттуда начинается движение в сторону Спартака, Донецка, Авдеевки, Горловки, Енакиево и Ясиноватой. И российские военные хорошо осознают этот факт" - подметил эксперт.

Полковник запаса добавил, что как только контроль будет установлен над Ясиноватской развилкой, обитатели Донецка, Макеевки и Ясиноватой быстро изменят свое положение. Речь идет о всех россиянах, появившихся в этих городах за последние 50-70 лет, включая последние 10 лет.

Также он добавил, сейчас левый берег Херсонщины представляет собой неудобное положение для российских войск в плане обороны. Дальность снабжения военной амуниции и снаряжения является проблемой. Несмотря на использование одного из морских путей в Скадовске, где создан большой военный хаб, это представляет длительный маршрут.

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