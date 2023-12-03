Россияне пока достаточно осторожны в своих высказываниях касаемо стран-членов НАТО, а вот Молдову они могут рассматривать как перспективную жертву.

Накануне министр иностранных дел рф сергей лавров во время встречи ОБСЕ сделал скандальное заявление о том, что Молдова может стать следующей жертвой войны, обвиняя Запад в нежелании реализовывать предложенный россией план урегулирования приднестровского конфликта.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор прокомментировал возможное развитие российской агрессии.

"Конечно, если в Украине будет слабина, он пойдет дальше, и все прекрасно понимают, что любая слабина со стороны Украины будет означать безусловное развязывание конфликта против стран Балтии, безусловное развязывание конфликта против Польши – это бесспорная перспектива, поэтому мы говорим о том, что да, они готовы это делать", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, упомянули именно Молдову, потому что она не является страной-членом НАТО.

"Имея остатки здравого смысла, они достаточно осторожны в своих высказываниях пока относительно стран-членов НАТО, ну а Молдова является такой очень специфической страной, которую они могут рассматривать как перспективную жертву. Но мы прекрасно понимаем, что Молдова для них сейчас практически недостижима, потому что их боевой потенциал сегодня физически не позволяет им рассматривать даже виртуально вопросы продвижения в Молдову при тех условиях, при тех обстоятельствах, при уровне обеспеченности и наличия у них сил и средств", – добавил Сергей Грабский.

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