Эксперт объяснил, какая ситуация сейчас на Купянском направлении, куда накануне приезжал Владимир Зеленский, а еще раньше Валерий Залужный.

Российские оккупационные войска уже не раз пытался прорваться на Купянск, противник концентрирует там достаточно серьезные ресурсы. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Если мы говорим о Купянске, на сегодняшний день достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что происходит. Противник отчаянно рвется в Купянск, потому что Купянск является узлом обеспечения наших войск, действующих на Левобережье реки Оскол. Противник любой ценой пытается продвинуться и вытеснить наши подразделения с левого берега Оскола", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, это достаточно амбициозная задача для оккупантов, но Купянск – это первая подзадача, которая должна быть выполнена противником для того, чтобы прервать или значительно усложнить поставки украинских войск, оперирующих на левом берегу, заставить нас уменьшить количество войск на левом берегу и вообще заставить нас отступить.

"То есть эта задача абсолютно понятна, и противник, к сожалению, имеет возможности ее внедрить в жизнь, потому что плечо логистики невелико, возможность поставки ресурсов существует, несмотря на наши попытки влиять на это, противник может атаковать с разных направлений, выполняя эту задачу. И Купянск, собственно, является такой ключевой позицией на этом направлении”, – отметил Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что главнокомандующий ВСУ Залужный и президент Зеленский приезжали на это направление, чтобы понять, насколько мы можем сопротивляться, и какие силы и средства нам необходимо задействовать для того, чтобы выполнить задачи обороны Купянска как чрезвычайно важной локации.

Последние новости Украины:

Россия не остановится - каким еще странам угрожает война.

"Эвакуируйтесь!" - от этого украинского города скоро не останется даже руин.

Также сообщалось, что Украина может изменить ситуацию на фронте уже в этом году.