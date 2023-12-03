Накануне появилась информация, что в НАТО прогнозируют, что до конца следующего года украинской армии не удастся вытеснить врага за границу 1991 года. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор прокомментировал такие заявления.

"Без решения вопроса о последовательном освобождении наших территорий мы не можем говорить об освобождении в следующем году, и все зависит от тех последовательных шагов, которые должны быть сделаны. Здесь абсолютно очевидна и понятна такая постановка вопроса: без освобождения Юга говорить об освобождении Востока невозможно. Достаточно посмотреть на карту войны, чтобы понять, что любые наши попытки атаковать Восток без освобождения и обеспечения надежных флангов с Юга обречены, мы не можем этого сделать.

Мы видим, насколько сложным был процесс вооруженной борьбы в этом году, поэтому мы должны понимать, что есть определенная последовательность, определенная логика боевых действий, которая требует от нас в том числе длительного времени. Именно поэтому я обеими руками говорю, что, к сожалению, мы должны быть готовы к долгой изнурительной борьбе, которая будет продолжаться в течение следующего и 25-го годов - это в лучшем случае, если мы говорим о ходе войны при идеальных условиях", - заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, основываясь на опыте весенне-летне-осенней наступательной кампании 2023 года, все зависит от уровня обеспечения наших Вооруженных сил всем необходимым и выработки новой концепции ведения вооруженной борьбы.

"И здесь все так же не очень просто, потому что мы видели, что, несмотря на потенциальные возможности или финансовые возможности наших союзников, не все решается только финансово, должны быть и материальные факторы, влияющие на ход войны, – добавил Сергей Грабский.

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