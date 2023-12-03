Говорить о том, что в ближайшей перспективе противник оставит попытки атаковать Авдеевку, было бы недопустимым оптимизмом.

Авдеевка имеет чрезвычайно важное стратегическое значение, поэтому мы говорим об обороне города не начиная с октября этого года, а начиная с конца 2014 года.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Анастасии Федор.

"Если посмотреть на карту, мы увидим, что именно в Авдеевке противник не продвинулся сначала широкомасштабной агрессии, что еще раз является свидетельством того, насколько важным это направление, эта локация является для нас и для оккупантов", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты в районе Авдеевки не считаются с потерями, они будут и дальше пытаться лезть вперед.

"Конечно, это не закончится для них успехом ввиду того, что, например, произошло под тем же Бахмутом, где они лезли, лезли, лезли, и в конце концов мы говорим о том, что частная военная компания Вагнера стала историей, мы о ней уже не говорим. Так же и здесь.

Противник платит безумную цену за то, чтобы владеть этой локацией, и, к сожалению, нужно констатировать, что пока они готовы платить ту цену. Несмотря на все потери, которые они несут сейчас, надолго ли их хватит, очень сложно сказать, но динамика, которую я отслеживаю, говорит о том, что противник имеет возможность наращивать свои усилия и, несмотря на потери, увеличивать свой военный потенциал в зоне боевых действий", – добавил Сергей Грабский.

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