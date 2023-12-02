Очевидно, оккупанты надеются продвинуться с севера и юга в район поселков Орловка – Ласточкино – Северное – Тоненькое, чтобы добиться ухода частей и подразделений ВСУ из Авдеевки под угрозой окружения.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, с этой целью противник проводит атакующие и штурмовые действия силами своих передовых подразделений на достаточно широком фронте и одновременно на нескольких направлениях и участках.

К счастью, большинство атакующих\штурмовых действий противника в течение прошедших двух суток закончились для него безрезультатно.

"Более того, на северном фасе Авдеевского района обороны передовые подразделения ВСУ внезапными контратаками заставили передовые подразделения 15-й омсбр 2-й ОВА южнее с.Степное оставить две позиции и отойти в северо-восточном направлении (напомню, до этого противнику удалось оттеснить наши подразделения из восточной части этого поселка), в свою очередь, южнее поселка Новокалиново украинские подразделения вытеснили подразделения 132-й омсбр 1-го АК и 30-й омсбр противника, по крайней мере, также с двух передовых позиций", – рассказал Константин Машовец.

При этом военный обозреватель добавил, что оккупанты атакуют и пытаются наступать не только непосредственно в районе Авдеевки, но также по направлению Марьинка - Георгиевка и южнее.

Последние новости Украины:

Россия не остановится - каким еще странам угрожает война.

"Эвакуируйтесь!" - от этого украинского города скоро не останется даже руин.

Также сообщалось, что Украина может изменить ситуацию на фронте уже в этом году.