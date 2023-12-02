У российских оккупационных войск на Приднепровском направлении в Херсонской области серьезные проблемы.

Очередные попытки оккупантов вытеснить передовые подразделения ВСУ из плацдарма в районе с.Крынки в пойму реки Днепр закончились безрезультатно. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Эксперт отметил, что в ближайшее время, вероятно, командование ГВ "Днепр" противника планирует ротацию в районе с.Крынки.

"Очевидно, это делается с целью улучшить управляемость силами и средствами тактической группы войск ГВ "Днепр", которая сейчас пытается оттеснить украинские подразделения из с.Крынки и северной части лесного массива, прилегающего к поселку южнее.

Ибо то, что с этим вопросом происходит в боевых порядках русских войск по этому направлению, почти ежедневно, уже приобретает какой-то гротескный характер - "френдли файер", подрывы на собственных минно-взрывных заграждениях (МВЗ), несогласованность в атакующих действиях и т.д.", – пишет Константин Машовец.

По словам военного обозревателя, на Приднепровском направлении российские войска действуют иногда довольно странно. Например, двое суток назад в районе Антоновского железнодорожного моста противник сбросил с БПЛА на позиции украинских подразделений, по крайней мере, три аэрозольные (слезоточивые) гранаты типа К-51 – смысл таких действий, тем более в ветреную погоду, непонятен.

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