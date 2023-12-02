Уже в 8 областях Украины объявили об опасности из-за непогоды и тумана, сообщается, что дороги замело, а местные остались без света.

Западные области Украины засыпает снегом, из-за непогоды возникли осложнения на дорогах.

Кроме того, из-за сильной вьюги в некоторых областях есть проблемы с электроснабжением.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой и части Хмельницкой области было объявлено I (желтый) уровень опасности.

Туман 2 декабря факсовали жители многих областей, в частности, в Одесской, Львовской, Киевской, Херсонской.

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, движение транспортных средств в регионе затруднено.

Налипание мокрого снега во Львовской области по утрам привело к обесточению 305 населенных пунктов. 121 – полностью. 184 – частично.

В Ивано-Франковской области из-за метелей ночью было ограничено транспортное сообщение для крупногабаритного транспорта.

Утром движение возобновлено, однако на дорогах местного значения усложнен проезд.

Из-за непогоды без электроснабжения остались 72 населенных пункта, из них 39 - частично. Над восстановлением трудятся 18 аварийных бригад.

В Тернопольской области из-за непогоды было ограничено движение для грузового транспорта на дороге Н-18.

В области было аварийное отключение электроснабжения, отметил глава ОВА Владимир Труш.

В Хмельницкой области по утрам из-за погодных условий обесточено 50 населенных пунктов области, из них 35 частично.

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