В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как легко приготовить куриные ножки BBQ. Секрет этого рецепта — соус, который придает неповторимый кисло-сладкий вкус.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Куриные ножки — 5 шт.

• Бекон — 5 полосок

• Соль, перец, паприка — по вкусу

• Растительное масло - 20 г

• Соус BBQ - 150 г

• Сливочное масло - 50 г

• Сахар (желательно коричневый) - 50 г

• Мед - 2 ст.л.

• Соус шрирача (или другой острый) - 15 г

Подавать куриные ножки барбекю "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует либо с рисом, либо с картофелем в качестве гарнира, либо вообще как самостоятельную закуску.

Сначала нужно зачистить кость и верхнюю часть обмотать фольгой – так она не сгорит, к тому же ножку будет удобно есть, на загрязняя при этом руки.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво маринует куриные ножки в растительном масле с солью, перцем и паприкой. После этого каждую ножку заворачиваем в бекон, чуть-чуть присыпаем паприкой сверху и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Чтобы приготовить идеальный соус к курочке, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает в ковше соус BBQ, сливочное масло, сахар, мед, острый соус, ставит на плиту и доводит эту смесь до кипения.

Ножки с беконом обмазываем этим соусом и снова ставим в духовку при 180 градусах примерно на 5-10 минут – соус должен перестать липнуть к пальцам.

Украшаем ножки BBQ нарезанным зеленым лучком и можно смаковать.

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