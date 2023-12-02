Военный эксперт рассказал, как за последнее время изменилась ситуация в районе Авдеевки и чего ждать до Нового года.

В районе Авдеевки российские оккупанты продолжают достаточно интенсивные штурмовые действия сразу по нескольким направлениям, используя преимуществонно пехотную компоненту.

Об этом рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, заметных успехов в продвижении противник не имеет, а в районе Степового даже вынужден был оставить ряд позиций. Кроме того, большая часть господствующих высот вокруг Авдеевки сейчас находится под контролем Сил обороны Украины.

"Это всё указывает на то, что до общения путина со СМИ и народомассой, а также под Новый год и его обращению к потребителям информационного фаст-фуда, окружить Авдеевку теми силами, что задействованы, не удастся", – пишет Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что для ускорения процесса в районе Авдеевки в ближайшее время российкое командование будут задействовать новые ресурсы.

"В данном контексте возникает вопрос... А если до Нового года им не удастся оккупировать Авдеевку, и я всё же испытываю уверенность, что таки не удастся, откуда и какой ресурс они будут использовать после НГ, чтобы хотя бы до выборов, но закрыть этот болезненный для путина вопрос? Ведь то, что казалось "наступлением на 24 часа, ну, максимум 48 часов", уже вылилось в двухмесячную бойню", – добавил военный обозреватель.

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