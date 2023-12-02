Церковный праздник 3 декабря, в этот день вспоминают святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского.

В народном календаре 3 декабря называют днем Ивана Молчальника.

По новому стилю 3 декабря (16 декабря по старому стилю) - день памяти святого Иоанна Молчальника.

В этот день у святого Иоанна просят о здоровье для себя и семьи.

Также в этот день нужно мало говорить, издавна верили, что тот, кто весь день промолчит - в следующем году избавится от неудач и всего плохого.

Если же молчать в этот день не получается - важно взвешивать каждое слово.

Соблюдающим пост, в можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина.

Нельзя 3 декабря ругаться, особенно с близкими, потому что есть риск, что ссоры будут продолжаться весь следующий год.

Нельзя давать обещания и отказывать в помощи и милостыне.

Кроме того, 3 декабря не отправлялись на дальнюю дорогу, а пытались дождаться следующего дня.

Также наши предки старались не давать в этот деньги в долг.

Один из запретов 3 декабря - нельзя много говорить, молиться также стоит не вслух, а тихо и "про себя".

День ангела 3 декабря отмечают владельцы таких имен как: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр.

Источник: Униан.

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