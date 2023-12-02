Найдите счастье и равновесие, прочитав советы гороскопа на 3 декабря 2023 года.

Воспользуйтесь возможностями, которые дает вам гороскоп на 3 декабря 2023 года в любви, здоровье или работе.

ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен, если у вас есть план с друзьями и семьей, будьте готовы провести отличный день. Вы проведете фантастический день со своими близкими. Это будет хорошее время, чтобы начать формировать более здоровые привычки и ежедневно заботиться о себе.

Отказ от пива и постоянные перекусы на несколько дней помогут вам избежать масштабных последствий. В это время лучшим для вас могут быть натуральные соки, простая необработанная пища и регулярные физические упражнения. Попробуйте это в течение недели и посмотрите, как вы почувствуете себя потом.

Сегодня вы можете познакомиться с кем-то, кто сообщит вам очень шокирующую новость. Не ждите, что это будет представлено в виде большого заголовка, поскольку они, вероятно, прокомментируют что-то невинно, но для вас это будет очень позитивно.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец, день выглядит для тебя лучезарным, без намека на беспокойство на горизонте. Однако отсутствие беспокойства или беспокойства связано не с исчезновением ваших повседневных проблем. Что было усилено, так это ваша новая способность минимизировать их воздействие, так что поздравляем с этим!

Поддержание этого позитивного мышления поможет вам открыть двери для множества преимуществ. Ваши друзья и семья будут в восторге от вашего преображения, а вы сможете пережить приятные моменты, общаясь с теми, кто всегда вас ценил. Вам было трудно прийти к этому моменту, но усилия того стоили.

В сфере любви ваш партнер по-прежнему влюблен в вас, как и прежде. Вполне вероятно, что сегодня вас удивят финансовым жестом, которого вы не ожидали. Возможно, это погашение прошлого кредита или подарок, о котором вы давно мечтали.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы, проведя эти выходные с семьей, вы принесете много пользы, если захотите укрепить свои связи. Вы были несколько далеки от своих близких, и они скучали по вашей компании. Сегодня, когда у вас есть немного свободного времени, вы можете помочь им в чем-то, что вы хотите сделать, например, починить электрическую розетку, повесить картины или просто пойти на прогулку.

Они будут очень рады и благодарны за ваше участие и вашу компанию. Семейная атмосфера всегда наполняет вас теплом и нежностью, и это то, чем вы дорожите и чем наслаждаетесь. Не позволяйте повседневным обязанностям и стрессу на работе лишать вас этого.

С другой стороны, хороший друг может позвонить вам, чтобы поговорить. Если вам не хочется поговорить с ними или увидеться, постарайтесь не отвечать на их звонки. Они попытаются вспомнить что-то из прошлого, о чем вам не хочется говорить или о чем у вас нет сил говорить еще раз.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак, для тебя на горизонте очень многообещающий день. Но будьте осторожны, ведь есть риск, что оно будет запятнано вашей мелочностью. Иногда ваша недоверчивая натура работает против вас, особенно по отношению к вашему партнеру.

Им приходится ощущать на себе последствия вашего внезапного отсутствия доверия, и они начинают немного уставать от ситуации. Ради вашего собственного благополучия важно прекратить все подвергать сомнению и контролировать. Эти моменты недоверия обычно больше связаны с семейными или дружескими проблемами, а не столько со страхом, что ваш партнер неверен.

Не разжигайте эти конфликты и не спорьте по этим вопросам за пределами ваших отношений. Вам очень повезло в любви, рядом с вами есть кто-то, кто ценит вас и, прежде всего, старается вас понять. Но вы также должны понимать, что у них есть свои пределы.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев, сегодня, поскольку у тебя будет немного больше времени на размышления, ты можешь почувствовать отсутствие. Это отсутствие может быть связано с чем-то или с кем-то, кого вы сознательно оттолкнули от своей жизни. Вы осознаете свои постоянные ежедневные требования и нетерпимость к ошибкам тех, кто вам дороже всего.

Очень важно понимать, что никто не идеален, в том числе и вы сами. Вам нужно постараться быть более понимающим, потому что в противном случае вы рискуете отдалиться от людей, которые очень важны для вас, из-за своего упрямства. Это может означать, что вы останетесь в одиночестве, чего вам совсем не хочется.

Кроме того, существует риск получить ярлык сварливого человека, и от ярлыков трудно избавиться. На самом деле вы добрый и хороший человек, поэтому не позволяйте другим характеризовать вас чем-то, противоречащим этой добродетели.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева, если ты до сих пор не завершил свою личную организацию, самое время закончить это задание. Не осуждайте себя за отсутствие мотивации, но пришло время преодолеть эту лень и позаботиться обо всем. Визуальный порядок поможет вам поддерживать порядок каждый день.

Это лучшее время, чтобы принять решение положить конец этим отношениям. Неважно, сентиментально это или романтично, но этот человек вам больше не подходит, и нет смысла оставлять его в своей жизни. Не откладывайте это больше, потому что это лучшее время, чтобы начать новую жизнь.

Освободитесь от этих мыслей, порождающих страдания. Это будет самый трудный шаг, который вам когда-либо приходилось делать, поскольку разум коварен и будет бомбардировать вас мыслями о том, правильно ли то, что вы делаете. Не обращайте на это внимания, ведь вы знаете, что пришло время прощаться.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы, любовь сегодня может стать причиной большого разочарования. Вы чувствуете себя немного более чувствительным, чем обычно, и любые неудачи могут повлиять на ваше настроение. Важно стараться быть немного более позитивным и видеть стакан наполовину полным, даже если обстоятельства не совсем хорошие.

То, что сейчас кажется неудачей, на самом деле может оказаться для вас полезным. Не держите обиду, иначе вы можете стать одержимым. Вместо этого воспринимайте это как тревожный сигнал: что-то, каким бы незначительным оно ни было, не работает должным образом.

Помните, что в отношениях не всегда все гладко. Примите тот факт, что разногласия и трения могут возникать каждый день, и что это вовсе не обязательно означает конец вашей любви. Не обращайте внимания на то, что произошло сегодня, но постарайтесь проанализировать это, чтобы сделать выводы, которые пригодятся вам в будущем.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион, ты можешь быть очень доволен прошедшей неделей. Все прошло исключительно хорошо, возможно, даже превзойдя ваши ожидания. Сегодня вы наконец сможете насладиться душевным спокойствием и, в некотором смысле, счастьем.

Однако, если у вас нет партнера, вы можете упустить возможность поделиться своей любовью с кем-то особенным. Возможно, вы уже кого-то заметили, но этот человек, кажется, вас игнорирует или сейчас не в настроении. Не интерпретируйте это как безразличие, это может быть просто застенчивость.

Вероятно, сейчас ваша очередь проявить инициативу. Если вы позвоните им сегодня, они могут изменить свое отношение к вам, когда увидят ваш интерес. У вас будет возможность направить разговор на то, что вас больше всего интересует.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец, у вас есть склонность к импровизации. Сегодня вам будет представлен неожиданный план, который может принести вам огромное удовлетворение, хотя поначалу вы, возможно, не придадите этому значения. Важно, чтобы вы приняли то, что судьба может вам предложить, поскольку это будет ради вашего собственного благополучия.

Благодаря телефонному разговору с родственником или другом к вам может прийти прекрасная возможность. Не закрывайтесь от нового, даже если оно вам незнакомо. Чувствовать некоторый страх, отправляясь в неизвестное, нормально, но это очень естественная реакция.

Подумайте об этом сегодня, но не зацикливайтесь на нерешительности, поскольку это может радикально изменить вашу жизнь. Это может быть деловое предприятие, которое принесет вам большую пользу, или даже связанное с особенным влюбленным человеком, который может стать любовью всей вашей жизни.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог, помимо повседневных забот, будет еще один страх. Это будет связано с вашим финансовым положением, которое в последнее время немного тяжелое. Непредвиденные расходы накапливаются, и вполне возможно, что стабильность вашей работы не в лучшем виде.

Если вы чувствуете, что это для вас слишком, попробуйте решать проблемы по одной, так как это будет лучшая стратегия. Главное – поддерживать свое здоровье и энергию на пике. Поэтому постарайтесь контролировать свою материалистическую сторону.

Кроме того, кто-то из вашего круга друзей может быть готов помочь вам, если вы попросите. Поделитесь своей текущей ситуацией с тем человеком, который, по вашему мнению, может иметь для этого ресурсы. В случае необходимости они без проблем протянут руку помощи.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей, ты звезда своего круга друзей, и ты это заслужил. У вас много планов на каждый день, и ваш телефон звонит без сбоев, особенно сегодня. Есть люди, с которыми у вас больше общего, но вы обычно мало их видите, и вам было бы полезно воспользоваться этими днями, чтобы укрепить свои связи с ними.

Вам удобнее общаться с тихими людьми, чем с очень активными. Особенно в это время вам необходимо немного расслабиться в жизни в целом. Неопределенные планы на предстоящие длинные выходные слишком сильно вас расстраивают.

В сердечных делах в вашем не очень близком окружении есть кто-то, кто мог бы вам идеально подойти. До сих пор вы не обращали на них особого внимания, но, возможно, было бы неплохо начать смотреть на них новыми глазами. Подумайте о том, чтобы пойти с ними на свидание.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы, если у вас были какие-то планы на эти выходные, вы будете разочарованы. Возможно, вы не сможете выполнить их из-за того, что у вашей семьи отнимает много времени. Постарайтесь не расстраиваться из-за этого и не впадать в плохое настроение.

Помните, что все время, которое вы сможете посвятить своим близким, будет сторицей вознаграждено. С помощью вашей семьи все всегда идет лучше и счастливее. Теперь вы им нужны и вы можете им помочь, так что оставьте свои планы на другой раз.

Вы знаете, что на следующей неделе у вас будет больше свободного времени, и вы сможете заняться им снова, если захотите. Не будьте такими строгими и научитесь приспосабливаться к обстоятельствам жизни. Это идеальный день, чтобы провести время вместе с ними, поскольку звезды оберегают эти семейные отношения.

Источник: magic.horoscope.

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