Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить киш на рубленом тесте с луком, беконом и сыром дорблю. Этот пирог станет звездой любого праздничного стола.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на форму диаметром 26 см):

210 г муки

140 г сливочного масла 82.5%

60 г ледяной воды

10 г лимонного сока

соль

"В муку кладу нарезанные кусочки масла и рублю все ножом или лопатками, пока оно не станет похоже на пластинки в муке (можно даже натереть на крупной терке). Добавляю соль и воду с лимонным соком, быстро перемешиваю тесто и просто собираю все вместе, складываю 3-4 раза. Заворачиваю в пищевую пленку и кладу в холодильник на 30 мин”, – объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

После этого между двумя листами пергамента раскатываем тесто в тонкий пласт размером немного больше формы. На дно формы стелим пергамент, выкладываем тесто и формируем бортики. Сверху на тесто также кладем лист пергамента, а сверху насыпаем фасоль, горох или т.п., чтобы тесто не деформировалось.

Выпекаем основу пирога в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.

Для начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

25 г сливочного масла

400 г лука

140 г бекона

3 яйца

300 г сливок 30%

70+30 г сыра дорблю

мускатный орех

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на масле на среднем огне до золотистости, затем добавляем нарезанный бекон, щепотку мускатного ореха, обжариваем и оставляем охлаждаться.

Сливки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает с яйцами, добавляет лук и 70 г сыра дорблю крупными кусочками. На вкус можно добавить еще немного мускатного ореха, можно соль и чабрец.

Выкладываем начинку на охлажденное тесто, сверху посыпаем кусочками еще 30 г дорблю и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут.

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