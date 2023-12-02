Во Львове установили главную елку города.
Во Львове возле Оперного театра установили главную елку города, которую торжественно засветят 5 декабря, в канун Дня святого Николая.
Известно, что елку подарил городу Иосиф и Галина Панас, дерево росло на их собственном дворе в Белогорще.
Однако, потому, что елка стала слишком большой, за 20 лет дерево выросло выше 4 метров, - оно уже начало мешать и соседям.
Больше хозяева боялись, когда начинался мощный ветер.
Супруги решили подарить елку городу, чтобы порадовать украинцев.
Сообщается, что на украшения для елки не будут тратить средства.
Украсят ее гирлянды, которые закупили в 2018 году, а на верхушку вместо звезды хотят установить противотанкового "ежа", который изготовили в прошлом году из старых трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс".
Украинцы отреагировали на новость об установке новогодней елки во Львове:
"Детям нужен праздник, по минимуму затрат, но дети должны радоваться празднику",
"А что уже война закончилась?",
"Кому нужен праздник, на войну",
"Кому-то елка, а ребята вчера плакали от счастья когда я им привезла буржуйки",
"А что во Львове разве войны нет, или в них не везут погибших защитников на щитах ?!?!?!? Кому-то война, кому-то праздники",
"Люди,что с вами произошло?вы в какие реальности живете?Какие праздники?какие елки?Наши мужчины и сыновья с первых дней войны на нуле больные, изнурены морально и физически, но держат оборону, чтобы мы с вами могли спокойно спать и жить.Но не делать танцы на крови...".
Источник: Суспільне.
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