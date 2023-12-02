Во Львове возле Оперного театра уже установили главную елку города, стало известно, когда ее планируют официально засветить.

Во Львове установили главную елку города.

Во Львове возле Оперного театра установили главную елку города, которую торжественно засветят 5 декабря, в канун Дня святого Николая.

Известно, что елку подарил городу Иосиф и Галина Панас, дерево росло на их собственном дворе в Белогорще.

Однако, потому, что елка стала слишком большой, за 20 лет дерево выросло выше 4 метров, - оно уже начало мешать и соседям.

Больше хозяева боялись, когда начинался мощный ветер.

Супруги решили подарить елку городу, чтобы порадовать украинцев.

Сообщается, что на украшения для елки не будут тратить средства.

Украсят ее гирлянды, которые закупили в 2018 году, а на верхушку вместо звезды хотят установить противотанкового "ежа", который изготовили в прошлом году из старых трамвайных рельсов на предприятии "Львовэлектротранс".

Украинцы отреагировали на новость об установке новогодней елки во Львове:

"Детям нужен праздник, по минимуму затрат, но дети должны радоваться празднику",

"А что уже война закончилась?",

"Кому нужен праздник, на войну",

"Кому-то елка, а ребята вчера плакали от счастья когда я им привезла буржуйки",

"А что во Львове разве войны нет, или в них не везут погибших защитников на щитах ?!?!?!? Кому-то война, кому-то праздники",

"Люди,что с вами произошло?вы в какие реальности живете?Какие праздники?какие елки?Наши мужчины и сыновья с первых дней войны на нуле больные, изнурены морально и физически, но держат оборону, чтобы мы с вами могли спокойно спать и жить.Но не делать танцы на крови...".

Источник: Суспільне.

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