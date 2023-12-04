Учитывая возможные изменения в системе оценки стажа и пенсий, точная сумма еще не определена.

Пока неизвестно, какой будет индексация пенсий в 2024 году. Общеизвестно, что ежегодное плановое повышение пенсий, запланированное на март 2024 года, будет проведено по новым правилам, но конкретные подробности еще не определены. Об этом объявил Кабмин.

Эксперты указывают, что понять объяснение о начислении баллов за стаж усложнено из-за отсутствия формулы в расчете пенсии, которая учитывает коэффициент стажа. Ожидается, что правительству придется внести соответствующие законопроекты по согласованию правил индексации пенсий.

Если будет использоваться текущая система повышения пенсии, размер пенсий в среднем может увеличиться на 15,2% в марте 2024 года. Точная цифра будет зависеть от среднего размера заработной платы, за которую уплачены взносы, за последние три года, а также статистики уровня инфляции.

К примеру, если размер расчетной пенсии составляет 5 тысяч грн, индексация в марте может увеличить ее до 5760 грн (с условием неизменности формулы индексации). Однако, учитывая возможные изменения в системе оценки стажа, точная сумма еще не определена.

Предыдущий закон предусматривал повышение пенсий в зависимости от возраста. Например, для лиц 65 лет и стажем в соответствии с требованиями минимальный размер пенсии не должен быть меньше 40% минимальной зарплаты. Учитывая пересмотр минимальной зарплаты в Украине, это приведет к повышению пенсионных выплат.

Последние новости Украины:

Напомним, кто может получить пенсию в связи с потерей кормильца и какой размер выплат назначают.

Как писала Politeka, части украинцев могут урезать пенсии.

Также Politeka сообщала, что Кабмин собирается отменить пенсии для людей с инвалидностью, последствия неутешительны.