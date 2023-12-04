Срок общей мобилизации в Украине продлили до 14 февраля.

Известно, что закарпатские военные теперь смогут проверять документы у прохожих, поэтому все мужчины должны будут ходить с паспортами до конца военного положения и мобилизации в Украине.

Усилили мобилизацию не только на Закарпатье, недавно решение принялии на Львовщине во время заседания Совета обороны области.

Военнообязанные в разгар мобилизации в Украине в этих областях должны иметь с собой документы в подтверждение личности и о военном учете.

"А где депутатские сыновья, дочери, племянники, пусть покажут как нужно делать и защищать страну в которой живут, все ли они за границей когда пришла беда в страну.",

" Да что говорить о депутатах вр когда даже родственники сельских старост и других чиновников не воюют менты пенсионеры депутаты начиная с сельских советов бизнесмены всех рангов и их родственники полны Буковель и драгобрат и другие развлекательные центры здоровых упитанных быков но их тцк не видит вот вам и готовый резерв только подгоняйте автобусы даже комиссии не нужно все пригодные», - пишут в комментариях украинцы.

К слову, мобилизация в Украине продолжается, поэтому защитник призвал призвать госслужащих.

По его словам, крайне необходимо сейчас пополнять резервы и ротировать ребят на передовой.

Среди военных раздаются разные предложения по призыву во время мобилизации в Украине.

Дмитрий сообщил, что работал на госслужбе, поэтому считает, что «спокойно можно сокращать 60% персонала. Всех мужчин призывного возраста можно мобилизовать. Прокуратура, полиция, таможня – там вообще можно оставить 20% людей. Оставить женщин – пусть работают.

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