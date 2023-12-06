Во время суда подозреваемый признал свою вину и раскаялся, предъявив судье квитанции о переводе 20 тысяч гривен в пользу ВСУ.

В Полтавской области мужчину осудили за отказ брать повестку. На суде он заявил, что перевел на ВСУ 20 тысяч гривен. Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда Полтавской области.

По приговору Лубенского горрайонного суда Полтавской области мужчина, который признан годным к службе в Вооруженных Силах (ВСУ), отказался получить повестку на 5 сентября и уже в указанный день был признан отказником. Старший офицер мобилизационного отделения составил акт об отказе от повестки.

Во время суда подозреваемый признал свою вину и раскаялся, предъявив судье квитанции о переводе 20 тысяч гривен в пользу ВСУ. Житель Полтавщины просил суд строго не наказывать его.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого, согласно ст. 66 УК Украины суд признает его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, предоставление материальной помощи Вооруженным силам Украины», - говорится в объяснении.

Суд учел факт перевода средств на нужды ВСУ и решил не высылать мужчину в тюрьму, учитывая его искреннее раскаяние, активное участие в раскрытии преступления и предоставления материальной помощи Вооруженным силам Украины. Осужденный получил трехмесячный срок в тюрьме, который может быть заменен на испытательный год.

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