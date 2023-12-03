Однако у российских сил текущая ширина охвата составляет не более пяти километров, рассказывает военный эксперт.

У российских военных недостаточно сил для успешного окружения Авдеевки. Чтобы охватить укрепленный район, необходима ширина охвата в два раза больше, чем сам район. Военный эксперт Роман Свитан рассказал детальнее о ситуации на передовой.

Свитан высказал мнение, что у российских сил недостаточно ресурсов и стратегической подготовки для успешного окружения Авдеевки. По его словам, для эффективного осаждения укрепленного района требуется расширенная ширина охвата, превышающая ширину самого укрепрайона в два раза.

"В случае Авдеевки, где ширина превышает 10 километров, необходимо было бы создать охват в 12 километров. Однако у российских сил текущая ширина охвата составляет не более пяти километров, что делает попытку окружения недостаточно эффективной. Такой подход предоставляет Авдеевке возможность противостоять окружению и снижает риск отсечения российских войск" - делится эксперт.

Также Свитан подметил, сейчас левый берег Херсонщины представляет собой неудобное положение для российских войск в плане обороны. Дальность снабжения военной амуниции и снаряжения является проблемой. Несмотря на использование одного из морских путей в Скадовске, где создан большой военный хаб, это представляет длительный маршрут

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