На Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации не оставляют попыток окружить город. Здесь тоже очень горячий фронт по всем направлениям, рассказал военный эксперт Олег Жданов, он также подчеркнул, что противник атаковал со всех сторон практически одновременно.

«Штурмовые действия идут южнее Новокалиново и при этом безуспешно, однако оккупанты закрепляются в восточных окрестностях Степного и намерены продвигаться вглубь населённого пункта на запад. За сутки в селе было уничтожено по меньшей мере два вражеских танка и пять боевых машин пехоты, параллельно враг атакует, чтобы выйти на окраины населенного пункта Бердичев.

Там сейчас продолжается очень-очень высокая активизация боевых действий, уже традиционно фиксируется столкновение в районе Опытного, Водяного и Первомайского. Таким образом они хотят подготовить основу для прорыва в направлении Авдевкии, ситуация очень тяжелая, они не считаются ни с какими потерями» - делится эксперт.

В настоящее время шансы на удержание Авдеевки составляют более половины, однако Жданов подчеркнул, что баланс сил постепенно смещается в сторону российских военных. Несмотря на то, что оккупанты не пытаются прямо взять город в кольцо, они пытаются продвинуться с юга

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