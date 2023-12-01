Враг продолжает активно атаковать возле Первомайского и Лимана. К сожалению, в районе Лимана враг пытается проводить ползучее наступление, иногда это ему удаётся. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, мы сталкивались с таким явлением, когда оккупанты просто в серой зоне начинают оборудовать позиции и таким образом перемещают линию фронта.

«Это их своеобразная техника для продвижения несмотря на огневое воздействие стороны наших войск. Вот так они передвигаются для продвижения, такая вот там складывается ситуация. Кстати они закончили перегруппировку, я так понимаю, что мы можем ожидать их усиленную активность как на Купянском, так и на Лиманском направлениях.

Акцент всех ударов врага сместился несколько западнее в сторону Торского, они перегруппировались и теперь хотят прорваться в направлении Луганских и Донецких областей. Они хотят пройти до Краматорска и Славянска, эти районы крайне важны, чтобы удерживать территории» - делится эксперт.

Также эксперт подметил, мы не собираемся всю зиму сидеть сложа руки и ждать, когда россия сделает себе передышку и нарастит силы. Мы будем бороться, а что касается наших ракет, сомневаюсь, что нужное количество появится даже в 2024 году, понимая состояние разработок ракетных комплексов. Но могут появиться западные ракеты, те же Атамс на 300 км, нам будет вполне достаточно. Поэтому сначала надо определиться, что мы конкретно считаем победой.

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