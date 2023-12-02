Военный эксперт Олег Жданов поделился своим мнением относительно нынешней обстановки в Авдеевке, выражая серьезные опасения по поводу возможного полуокружения города. ЭКсперт рассказал, чего ожидать от боев под Авдеевкой, ведь она на данный момент практически в полуокружении.

В настоящее время шансы на удержание Авдеевки составляют более половины, однако Жданов подчеркнул, что баланс сил постепенно смещается в сторону российских военных. Несмотря на то, что оккупанты не пытаются прямо взять город в кольцо, они пытаются продвинуться с юга.

"Они зашли в промзону Авдеевки, но наши силы их вытеснили, и мы постоянно проводим контратаки. Нужно понимать, что укрепления подвергаются разрушениям в ходе боевых действий, подчеркнув, что постоянные обстрелы российских войск управляемыми бомбами существенно ухудшают состояние защитных структур" - подметил эксперт. Он добавил, именно поэтому оккупанты не жалеют людей, желая добиться поставленной цели.

Также Олег Жданов рассказал, можем ли мы сбивать ракеты Х-22, которыми оккупанты стараются атаковать снова гораздо активнее с наступлением зимних холодов. По словам эксперта, ПВО – это система залпового огня для огневого поражения наземных целей, и дело в том, что Х-22 ни разу не применялись оккупантами по тем районам, которые прикрыты комплексами Патриот.

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