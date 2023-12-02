По данным НБУ, наиболее опасны банкноты, которые были выпущены до 2015 года - среди них больше подделок.

В Украине обнаружили фальшивые деньги, и чаще всего это касается американских долларов. Из всех иностранных валют, которые мошенники пытались подбрасывать украинцам в 2022 году, больше всего подделывали именно доллары. 91% всех изъятых фальшивых купюр валюты были именно долларами, сообщили в НБУ.

Больше всего подрабатывали банкноты двух номиналов:

50 долларов – 23% от общего объема изъятых фальшивых купюр;

100 долларов – 76%.

Также внимание мошенники привлекали евро. Фальшивые купюры этой валюты обнаружены на 8% от общего количества. Подобно долларам, чаще всего подрабатывали банкноты крупных номиналов: 50 и 100 евро.

Также следует отметить, что украинцы получают фальшивые гривны. Самыми распространенными среди фальшивых банкнот купюры номиналами 200 и 500 гривен. По данным Национального банка Украины (НБУ), наиболее опасны банкноты старого образца, то есть те, которые были выпущены до 2015 года. НБУ подчеркивает, что 39% общего количества изъятых подделок и 57% их общей суммы приходится на подделку банкнот в 500 гривен, а также 45% и 26%, соответственно, касается купюр номиналом 200 гривен. Малые купюры номиналом 100 гривен составляют 8% и 2% соответственно.





Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, отметил, что выявленные фальшивые деньги перед войной не представляют серьезной угрозы банковской системе. НБУ добавляет, что основной угрозой они представляли торговые заведения, поскольку фальшивомонетчики смогли качественно имитировать ультрафиолетовую защиту, что позволяло им пройти проверку на кассах, используя ультрафиолетовые детекторы. Большинство фальшивых денег поступало из торговых заведений.





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