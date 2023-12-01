Экстрасенс Сергей Кобзарь сообщил, что сейчас у Европы начнутся проблемы с исламским миром, а у нас с другой стороны итак россия, поэтому нужно стать большим Израилем.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Сейчас все, что было среди этих палестинцев, рванет туда максимально, а это они пожмут лет так через 10-15, потому что это будет смешение крови, это будет смешение религии, соответственно, смешение культур. Потом посмотрим, что останется в Европе по итогу от этого всего.

У нас очень шаткая ситуация, потому что нас, с одной стороны, будет зажимать исламская Европа, с другой стороны – исламская россия. Куда нам деваться от этого исламского мира?

Стать большим Израилем. Я все время говорю, что мы будем большим Израилем. Оно не получится по-другому. Европа как Европа, думаю, там найдутся ресурсы для того, чтобы поставить все. А у нас как бы надо понимать, что никуда россия не денется, даже когда она раздробится, а она раздробится со временем, будет минимум 3-4 куска. Все равно надо все, что можно сделать: забор, ров, минное поле.

Украина станет большим Израилем. Что вы имели в виду? Это в военном смысле?

В первую очередь в военном. Я уверен, что у нас будет призыв, причем все будут проходить какую-то подготовку. Я не говорю, что это прямо на 2 года, но какой-то момент курса молодого бойца минимум будет у каждого. У нас скорее всего будет свободное владения и приобретения оружия.

Мы будем развивать технологическую армию, потому что не обязательно иметь 100 танков, можно иметь тысячу дронов, и там будет сидеть просто обычный геймер где-то в бункере. Мы на нашей территории, к сожалению, переводим войну в более технологичный процесс.

Как сообщала Politeka, Абайдильдинов заявил, что россия сократится до размеров московского княжества.

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