Ситуацию в районе Бахмута уже нужно рассматривать в более широком контексте, в контексте Соледарского выступа.

Противник делает всё возможное, чтобы не допустить прорыва украинских сил и средств в районе Бахмута и дальше в направлении на Часов Яр и Константиновку.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online прокомментрировал заявления россиян о том, что они захватили с.Хромово под Бахмутом.

"Если рассмотреть этот вопрос в более широком аспекте, в аспекте Соледарского выступа, то здесь являются абсолютно очевидными следующие результаты: направление на Константиновку через Часов Яр, ну и продвижение по направлению Красная Гора - Славянск, то есть опять же трасса М-03, о которой мы всегда говорили.

В данном контексте, если мы говорим об атакующих действиях россиян именно в районе Хромово, это обеспечение устойчивости обороны и подготовки к дальнейшему продвижению именно с Соледарского выступа как направления, которое является угрожающим для Славянско-Краматорской агломерации, ну и создаёт угрозу выхода вот именно на эту линию Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка. Поэтому противник пытается такими действиями создать для себя более благоприятные условия", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, Бахмут свою задачу уже выполнил и сейчас он является одним из элементов этого фронта.

"Сейчас мы говорим об активных действиях в районе Хромово, мы говорим об активных действиях в районе Клещеевки, Андреевки, где продолжаются активные боевые действия, а Бахмут мы, конечно, освободим, но в контексте более широкой операции, без необходимости ввязываться в - это даже нельзя назвать уличные бои - в бои в тех местах, где когда-то находился город Бахмут", – добавил Сергей Грабский.

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