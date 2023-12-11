27 ноября в полицию обратился 37-летний житель села Кустин.

Он сообщил, что три дня назад его мать ушла из дома и не вернулась.

Как сообщила полиция Ровенщины, поиски собственными силами матери мужчине результата не дали, поэтому родные 61-летней женщины обратились в полицию.

Чтобы установить местонахождение женщины, были привлечены работники уголовного розыска, оперативные службы, а также средства массовой информации.

К счастью без вести пропавшая жительница Ровенского района нашлась.

Сообщается, что жительница Кустина вечером 30 ноября, сама вернулась домой.

61-летняя женщина рассказала, что все это время была в столице, потому что "хотела побыть наедине".

Известно, что никаких противоправных действий в отношении нее было совершено.

К слову, автобус, следовавший из Николаева в Одессу, застрял на 30-м километре во время сильной вьюги.

В Одесской области автобус с возвращавшимися с соревнований юными боксерами оказался в снежной ловушке. 28 спортсменов провели 14 часов без еды и воды, ожидая помощи.

Взрослые отправились на встречу волонтерам, которые привезли топливо, еду и воду, поскольку снегопад препятствовал им добраться до автобуса.

Спасатели смогли помочь только под утро, уволив спортсменов из снежной ловушки около 7:00 утра. Все дети уже дома.

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