Пенсии в Украине могут возрасти благодаря помощи от ООН, стало известно об увеличении суммы помощи.

Как сообщают эксперты youtube-канала "Народна думка", для пенсионеров будет увеличено как и количество, так и сумма выплат к пенсиям в Украине.

Сумма международной помощи будет увеличена с 3000 до 3250 грн, речь идет именно о той помощи, которая оказывается пенсионерам как доплата.

У кого пенсия ниже 3 250 – будет доплата от международной организации, то есть если вы получаете 2400, то вам 850 грн будет добавка.

По словам экспертов, доплата начисляется автоматически, никаких заявлений писать никуда не нужно, чтобы ее получить нужно поставить галочку в кабинете Пенсионного фонда, что вы даете согласие на передачу личных данных в международную организацию

Такой шаг необходим для того, чтобы организации передали вашу фамилию, имя, банковский счет, куда будет поступать доплата к пенсиям Украине.

Доплата выдается по следующим критериям: человек получает менее 3250 и проживает на прифронтовых территориях или на территориях, где ведутся активные боевые действия.

Список таких территорий определен министерством обороны, известно, что увеличивается количество людей, получающих эту помощь.

Однако, с 1 декабря, говорят эксперты, утвержден новый новый список территорий и он расширен в связи с тем, что россияне начали использовать активную тактику удаленных бомбардировок.

Последние новости Украины:

Напомним, ¦пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, что повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.