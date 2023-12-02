Для противника Авдеевка является ключевым стратегическим пунктом на карте украино-российский войны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Авдеевка является ключом к дальнейшим операциям как в смысле обеспечения потребностей войск, которые оперируют как на восточном, так и на южном направлении – я имею в виде российских войск, так и последующего продвижения по направлению к той же Константиновке, которая является воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию, ну и в том числе мы говорим о направлении на Покровск", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, если расширенно посмотреть на эту локацию, то Авдеевка является воротами и на Курахово, то есть к границам Донецкой области, а это стратегическая задача российских оккупантов ещё с апреля прошлого года.

"Именно Авдеевка, этот Авдеевский выступ не даёт возможности противнику думать о дальнейших боевых действиях. Именно под Авдеевкой противник сконцентрировал ресурсы, и именно под Авдеевкой он не считается с потерями, уже в три, наверное, в четыре, в пять раз потеряв больше, чем он потерял под Угледаром.

Почему очень трудно анализировать эту ситуацию и как она будет развиваться? Потому что никто не знает, до какого уровня потерь противник может дойти. Пока это выглядит так, что его совершенно не интересуют потери. Они продолжают упорно лезть вперёд и, в отличие от Угледара, где, получив по зубам, они останавливались на достаточно долгий период времени, здесь они продолжают давление. Для них важен результат. Какими силами и средствами этот результат будет достигнут, их не волнует", – добавил Сергей Грабский.

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