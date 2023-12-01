Военный эксперт рассказал о том, как будут проходить боевые действия зимой, как морозы могут сыграть в пользу ВСУ.

Украинские солдаты гораздо лучше подготовлены к зиме и в плане обмундирования, экипировки, и в плане опыта.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online рассказал, чего стоит ожидать украинцам зимой.

"Конечно же, вся российская армия не замёрзнет в полях Украины, к нашему большому сожалению, но мы должны делать всё возможное для того, чтобы как можно большее количество войск противника подвергалось ударам нашего союзника "Генерала Мороза".

Как ситуация будет развиваться, посмотрим, потому что Украина - это страна которая воюет уже больше 10 лет, для россии война в том формате, в котором они ведут ее сейчас, - это нечто новое, и да, действительно, они к ней не готовы. Они делают отчаянные попытки улучшить снабжение своих войск, но матушка коррупция и секторальные трудности не дают им этого сделать", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас очень важен фактор времени, задача украинских войск – в короткий период времени делать всё возможное, чтобы потери противника возросли в разы.

"Здесь уже речь идет об интеллектуальном использовании всех ударных средств поражения и разведки, выявления целей противника, в том числе количество тепловизоров. Сами понимаете, уничтожение тепловых целей обозначает уничтожение или техники, или мест дислокации противника. То есть война переходит в такой мониторингово-ударный алгоритм, когда удар может наноситься на разное расстояния, и здесь нужно немножко подумать, по каким направлениям, как мы будем наносить эти удары, при этом надёжно сохраняя и оберегая свои силы и средства", – добавил Сергей Грабский.

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