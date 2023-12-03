Мобилизация в Украине продолжается, между тем еще в одной области внедрены проверки документов.

Так, Закарпатская ОВА 30 ноября приняла решение о внедрении проверки документов у украинцев в разгар мобилизации в Украине.

В Закарпатской областной военной администрации уведомили, что мероприятия по проверке документов будут осуществляться в виде осмотра документов у лиц, вещей, транспорта багажа и грузов , служебных помещений и жилья при обеспечении правового режима военного положения, утвержденного Кабмином.

В Закарпатской ОВА добавили, что проверки будут действовать с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения и мобилизации в Украине.

В ОВА сообщили, что назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые должны определять лиц, проверяющих документы.

Кроме того, ранее сообщалось, что во Львовской области представителям ТЦК разрешили проверять документы у мужчин на улице.

Также в Харьковской области во время мобилизации в Украине усилят проверку документов, их будут проверять в развлекательных центрах области.

"Такое впечатление, что Украина это только Закарпатье",

"У нас война сколько? теперь проверки документов?",

"идите на Буковель проверяйте документы, в Киев...",

"Все делают для того что бы выезжали еще больше",

"Тцкашников надо на передовую пусть выполняют свой долг", - пишут украинцы в комментариях.

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