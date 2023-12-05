Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом популярной вкусности к Рождеству и Новому году.

На официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram разместили рецепт имбирных пряников от Елизаветы Глинской. Это лакомство, которое традиционно выпекают в сезон новогодних праздников.

Для приготовления имбирных пряников "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

250 г сахара

100 мл воды (кипятка)

80 г сливочного масла

100 г меда

5 г соды

2 желтка

10 г порошка корицы

10 г порошка имбиря

1 г гвоздики

5 г кардамона

5 г бадьяна

500 г муки

Для айсинга (глазури) нам понадобятся:

200 г сахарной пудры

1 белок

1 ст.л. лимонного фреша

по желанию можно добавить водорастворимый краситель

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская насыпает в сотейник 100 г сахара, ставит на огонь, растапливает до состояние карамели насыщенного коричневого цвета, снимает с огня и заливает кипятком.

После этого добавляем еще 150 г сахара, сливочное масло и мед. Ставим смесь на маленький огонь, прогреваем до полного растворения сахара, снимаем с плиты и даем 10 минут охладиться, чтобы температура не превышала 60 градусов. Затем добавляем соду и перемешиваем. Добавляем желтки и снова перемешиваем.

Специи – гвоздику, кардамон и бадьян – измельчаем и просеиваем через сито.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская засыпает в чашу комбайна муку, добавляет карамельную массу, измельченные специи, имбирь, корицу и замешивает тесто. Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем на 12 часов в холодильник.

Тесто после холодильника раскатываем в пласт толщиной примерно 1 см, вырезаем с помощью формочки пряники и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать имбирные пряники нужно в разогретой до 175 градусов духовке 12-15 минут.

Готовые пряники "Мастер Шеф" Елизавета Глинская слегка прижимает сверху противнем, чтобы поверхность стала ровной и ее легче было украшать.

Чтобы приготовить айсинг, просто смешиваем до однородности сахарную пудру с белком, лимонным соком и красителем по желанию. Выкладываем глазурь в кондитерский мешок и украшаем ей имбирные пряники.

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