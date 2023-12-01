Военный обозреватель объяснил, что сейчас происходит вокруг Бахмута, и сравнил объемы потерь на этом участке фронта.

Ожесточенные ближние бои в районе Бахмута сейчас продолжаются северо-западнее и южнее города. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, обе стороны активно атакуют и контратакуют, попеременно занимая те или иные позиции. Так, например, российские оккупационные войска смогли вытеснить подразделения ВСУ с двух позиций севернее с. Богдановка, с трех позиций северо-восточнее с.Хромово и с одной позиции севернее с.Курдюмовка.

Тем временем передовые подразделения ВСУ выбили российских оккупантов с трех позиций севернее Хромово, а также заставили противника отойти еще с трех позиций восточнее Клещиевки.

"По-моему, все это "рубилово" на ближних подступах к г.Бахмуту лишено всякого внятного и ясного оперативного смысла. По крайней мере, для ВСУ. От него, в конечном счете, выигрывает лишь противник, сумевший, по сути, остановить наступательные действия группировки украинской армии южнее города и сейчас упорно атакует его фланг и тыл с севера. И я бы не сказал, что у него это, совсем не получается", – пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что объем потерь украинской и российской сторон в районе Бахмута сейчас вполне сопоставимы, но противник, очевидно, имеет большие возможности их компенсации, особенно учитывая, что основной формат боевых столкновений - малая пехотная группа на малую пехотную группу без массированного применения бронетехники.

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