Военный обозреватель сообщил, что сейчас проходит на Лиманском направлении.

На Лиманском направлении российские оккупационные войска продолжают развитие своего наступления в направлении сразу нескольких населенных пунктов.

Как рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, сейчас противник атакует в направлениях с.Ямполевка, с.Терны и в районе Серебрянского лесничества.

По словам эксперта, российским оккупантам в результате наступательных действий уже удалось вытеснить восточнее с.Терны украинские войска с шести позиций и одного наблюдательного пункта. Также сообщается, что южнее и юго-западнее с.Диброва подразделения противника сумели вытеснить передовые украинские подразделения с пяти позиций и одного наблюдательного пункта.

"Вероятно, в ближайшее время противник продолжит атакующие\штурмовые действия по направлению на с.Терны, по крайней мере, на это направление (западнее с.Житловка) командование 144-й мсд противника перемещает штурмовые подразделения (роты) типа "Шторм-V" из состава своих 488- го и 283-го мсп", – пишет Константин Машовец.

Кроме того, военный обозреватель отметил, что одновременно с этим российские оккупанты продолжают постепенно доукомплектовывать части и соединения 25-й общевойсковой армии на Лиманском направлении вооружением и военной техникой для наращивания их боевых способностей.

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