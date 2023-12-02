Фитнес-тренер, эксперт проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предложила украинцам рецепт нежного и легкого десерта из тыквы.

На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусное и полезное тыквенное суфле.

Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:

тыква – 100 г

сливочное масло – 40 г

яйцо – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

молоко – 150 мл

сахарозаменитель – по вкусу

Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предварительно запекает тыкву и перетирает ее до состояния пюре.

Сливочное масло растапливаем и смешиваем с мукой. К теплой масляной смеси добавляем молоко и сахарозаменитель, перемешиваем и оставляем охлаждаться.

Белки нужно отделить от желтков. Белки взбиваем до стойкой пены.

К остывшей смеси масла, муки и молока добавляем тыквенное пюре и желтки, перемешиваем. После этого аккуратно вводим взбитые белки и перемешиваем.

В формочки для запекания, смазанные сливочным маслом, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает готовую тыквенную смесь. Заполнять формы нужно на 2/3. При желании сверху можно посыпать десерт корицей.

Выпекаем тыквенное суфле в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Зважені та щасливі" Марины Боржемской, отметив, что такое тыквенное суфле понравилось даже детям:

"Это очень вкусно, спасибо за рецепт🙂😉♥️";

"Даже ребенок сказал, что вкусно😍благодарю🙌".

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