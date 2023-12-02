На своей странице в Instagram Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как приготовить вкусное и полезное тыквенное суфле.
Для этого рецепта эксперт "Зважені та щасливі" Марина Боржемская берет следующие ингредиенты:
- тыква – 100 г
- сливочное масло – 40 г
- яйцо – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- молоко – 150 мл
- сахарозаменитель – по вкусу
Звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская предварительно запекает тыкву и перетирает ее до состояния пюре.
Сливочное масло растапливаем и смешиваем с мукой. К теплой масляной смеси добавляем молоко и сахарозаменитель, перемешиваем и оставляем охлаждаться.
Белки нужно отделить от желтков. Белки взбиваем до стойкой пены.
К остывшей смеси масла, муки и молока добавляем тыквенное пюре и желтки, перемешиваем. После этого аккуратно вводим взбитые белки и перемешиваем.
В формочки для запекания, смазанные сливочным маслом, звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская выкладывает готовую тыквенную смесь. Заполнять формы нужно на 2/3. При желании сверху можно посыпать десерт корицей.
Выпекаем тыквенное суфле в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Зважені та щасливі" Марины Боржемской, отметив, что такое тыквенное суфле понравилось даже детям:
"Это очень вкусно, спасибо за рецепт🙂😉♥️";
"Даже ребенок сказал, что вкусно😍благодарю🙌".
Последние новости Украины:
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.