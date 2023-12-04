На этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как в домашних условиях приготовить вкуснейшее клубничное маршмеллоу. Это очень легкий в приготовлении и вкусный десерт, который понравится и взрослым, и детям.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

300 г сахара

50 мл воды

50 г клубничного пюре

10 мл лимонного сока

15 г желатина (силой 200 bloom) + 75 мл воды

Для посыпки:

50 г кукурузного крахмала

50 г сахарной пудры

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает желатин с водой и оставляет его набухать – 10-15 минут при комнатной температуре.

Тем временем готовим клубничный сироп. В сотейнике смешиваем воду с лимонным соком, клубничным пюре и сахаром, ставим на плиту и варим до температуры 118 градусов, постоянно помешивая сироп лопаткой. Температуру контролируем с помощью термометра. Как только сироп нагрелся – снимаем его с плиты.

В чаше комбайна "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает набухший желатин и горячий сироп. Взбиваем массу, чтобы она держала форму и была немного теплой.

Готовую массу перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 12-13 мм. На пергамент или силиконовый коврик отсаживаем маршмеллоу в форме сердечек, присыпаем смесью сахарной пудры и крахмала и оставляем при комнатной температуре на несколько часов, чтобы маршмеллоу стабилизировалось.

Готовое маршмеллоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская снимает с коврика, обваливает в сахарной пудре с крахмалом – и готово.

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