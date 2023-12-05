На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить фаршированную тыкву с картофелем и мясом. Это питательное и при этом диетическое блюдо, которое украсит даже праздничный стол.

"На рождественские праздники или просто на ужин. Выглядит очень привлекательно за счет порционности. Я позаботилась о сокращении времени, чтобы вы приготовили ее как можно скорее!", – пишет звезда "Мастер Шеф" Литвинова

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

тыква – 3 шт. по 500-600 г

мясо – 350 г

картофель – 200 г

лук – 200 г

морковь – 150 г

чеснок - 3 зубчика

лавровый лист – 3 шт.

соль и перец по вкусу

масло гхи - 20 г

кипяток - 200-300 г

Для начала нужно подготовить овощи. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит лук, картофель, морковь и нарезает их мелким кубиком.

На разогретую сковороду с маслом гхи выкладываем нарезанные овощи и даем их потомиться 5-7 минут под крышкой.

После этого добавляем на сковороду мясо, также нарезанное мелкими кусочками, солим и перчим по вкусу.

Из маленьких тыкв "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова аккуратно вырезает верхушку и вычищает семена. Выкладываем в середину тыквы овощно-мясную начинку и добавляем по одному лавровому листочку.

Каждую тыкву заворачиваем в фольгу и отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

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