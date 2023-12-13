Российская пропаганда продолжает распространять пропаганду, что в Украине будут забирать на фронт женщин.

С 1 октября 2023 года женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат обязательному военному учету . Это новое требование вызвало значительные обсуждения в обществе, и российская пропаганда повторно распространяла ложную информацию об их мобилизации.

Подполковник Владимир Фитьо, руководитель службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, поделился информацией о том, осуществляется ли призыв женщин на данный момент и возможна ли их мобилизация в будущем.

Представитель Вооруженных Сил Украины сообщил, что на данный момент не ведется мобилизация женщин, или женщины не призываются обязательно, а участие в военной службе осуществляется только на добровольных началах. В последнее время российская пропаганда активно распространяла дезинформацию о медицинских работницах, утверждая, что женщин с медицинским образованием будут мобилизовать. Однако фактически речь шла только об их необходимости встать на военный учет, если они этого еще не сделали. Это не повлияло на их обязанности, поскольку женщины-медики всегда были военнообязанными, и для них ничего изменилось.

Подполковник указал, что практически у всех женщин-медиков уже были свои военно-учетные документы. Это касалось только той части этой категории, которая по каким-то причинам еще не осуществила этого.