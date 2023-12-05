Используя несколько основных материалов и эти простые в использовании методы, вы можете вернуть поцарапанным приборам и поверхностям из нержавеющей стали форму.

Нержавеющая сталь, от раковин и бытовой техники до столешниц и корпусной фурнитуры, по-прежнему популярна на домашних кухнях благодаря своему гладкому виду и долговечности.

Несмотря на свою прочность, приборы из нержавеющей стали, к сожалению, могут получить неприглядные царапины в результате повседневного домашнего использования.

Однако, вооружившись знаниями о том, как удалить царапины с нержавеющей стали, вполне возможно свести к минимуму и даже полностью удалить эти царапины.

Не используйте этот метод удаления царапин на нержавеющей стали, на которую нанесено защитное прозрачное покрытие или синтетическая поверхность, иначе вы можете нанести больше ущерба, чем исправить.

ШАГ 1: Приготовьте полировальную пасту для нержавеющей стали.

Начните с жидкого или порошкообразного неабразивного полирующего состава, который вы обычно используете для чистки нержавеющей стали (в крайнем случае, вы можете даже использовать отбеливающую зубную пасту ). Если выбранное вами чистящее средство для нержавеющей стали имеет кремовую основу, переходите к следующему шагу. Если вы используете порошковое средство для удаления царапин из нержавеющей стали, следуйте инструкциям на этикетке по смешиванию, пока не получите пасту примерно такой же консистенции, как зубная паста. При смешивании с водой полезно добавлять ее по несколько капель за раз, чтобы добиться нужной густоты.

ШАГ 2: Определите и заполируйте мелкую царапину.

Если возможно, начните с поиска небольшой царапины в незаметном месте на чистой и сухой поверхности из нержавеющей стали. Нанесите небольшое количество крема или пасты на ткань из микрофибры и очень аккуратно протрите ею царапину взад и вперед, работая в направлении волокон металла. Продолжайте до тех пор, пока царапина не исчезнет или не уменьшится по внешнему виду.

ШАГ 3: Начисто протрите металлическую поверхность.

Смочите свежую ткань из микрофибры и используйте ее для удаления остатков средства для удаления металлических царапин в том месте, где была царапина, протирая ее по направлению волокон. Полностью высушите участок чистой сухой тканью из микрофибры.

ШАГ 4: Повторите действия со всеми видимыми мелкими царапинами на поверхности.

Если описанный выше процесс удаления царапин с нержавеющей стали дает удовлетворительные результаты, повторите шаги 2 и 3 для устранения любых других видимых царапин на металле. Продолжайте использовать зерно из нержавеющей стали во время полировки и обязательно заменяйте новые салфетки из микрофибры по мере необходимости, чтобы не оставлять на поверхности излишки полирующего состава.

Как удалить глубокие царапины с нержавеющей стали

В случае более крупных или глубоких царапин на нержавеющей стали, на которые явно не влияет описанный выше метод, все еще есть надежда на то, что поверхность останется без царапин. Наборы для удаления царапин из нержавеющей стали предназначены именно для этого типа работ и обычно содержат набор абразивных подушечек, полировальный состав и средство для смешивания. В отличие от процесса удаления мелких царапин, наборы для удаления царапин исправляют царапины на нержавеющей стали, переходя от более крупного зерна к более мелкому, чтобы удалить дефекты и восстановить поверхность. Тщательно следуйте инструкциям производителя, включенным в ваш комплект.

ШАГ 1: Определите глубокую царапину и сделайте первый проход.

Откройте набор для удаления царапин из нержавеющей стали и прочитайте полные инструкции по удалению царапин, включая все этапы подготовки и предупреждения о безопасности. Найдите в наборе самую грубую абразивную подушечку и нанесите входящий в комплект полирующий состав, как указано, на чистую сухую нержавеющую сталь. Используя предписанное количество движений, вотрите состав в царапину вдоль волокон.

ШАГ 2: Протрите рабочую поверхность.

Потирая по направлению волокон, используйте ткань из микрофибры, чтобы вытереть состав, как указано, и внимательно осмотрите царапину. Если царапина больше не видна, перейдите к шагу 4. Если царапина все еще видна, перейдите к шагу 3.

ШАГ 3: Продолжайте полировать царапину все более тонкими подушечками (по желанию).

Переключитесь на следующую абразивную подушечку лучшего качества, как указано в инструкциях к набору, и, если указано, нанесите еще полировального состава. Повторите процесс чистки, вытирания и оценки царапины, при необходимости переходя на более тонкие подушечки и сохраняя структуру волокон. Даже если царапина останется после использования всех абразивных подушечек, входящих в комплект, не волнуйтесь: последний проход все равно может привести к заметному улучшению.

ШАГ 4: В зависимости от выбранного вами набора для удаления царапин он может включать дополнительную химическую и мягкую подушечку в дополнение к полировальному составу и абразивным подушечкам.

Нанесите отделочное средство на подушечку или ткань из комплекта поставки и втирайте его в царапину и вокруг нее, как указано, полируя зерном металла. Часто останавливайтесь и проверяйте ход смешивания. Постепенно уменьшайте силу приложенного давления, пока рабочая зона не станет достаточно однородной с остальной поверхностью нержавеющей стали.

Источник: bobvila.

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