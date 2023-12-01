Среди всех случаев заболевания и госпитализаций наличие COVID-19 составляет 50%.

За последнюю неделю в Украине отмечено увеличение заболеваемости коронавирусом на 20%. Зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации в трех областях.

Об этом сообщил главный санитарный врач Сергей Кузин во время телемарафона.

В частностиухудшение эпидемической ситуации наблюдается в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях, что может привести к введению карантинных ограничений. Сергей Кузин сообщил, что в Украине циркулирует 14 видов COVID-19.

"Мы отмечаем значимое ухудшение эпидемической ситуации, что связано с изменением сезона на зимний. Среди всех случаев заболевания и госпитализаций наличие COVID-19 составляет 50%, что также охватывает случаи среди детей. Три области – Тернопольская, Житомирская и Черновицкая – зафиксировали превышение эпидемиологического порога. Они могут принимать определенные противоэпидемиологические ограничения», - заметил главный санитарный врач.

Также было отмечено, что с начала эпидемического сезона гриппа и коронавирусной инфекции переболело более миллиона граждан Украины.

"Еженедельная средняя госпитализация в 4200-4300 человек, что является достаточно высокими показателями. Заболеваемость коронавирусом выросла на 20% за последнюю неделю», - подчеркнул Кузин.

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