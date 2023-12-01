Они не осознают, что разрушение коксохимического завода может сказаться и на них самих.

Авдеевский коксохимический завод стал объектом обстрела со стороны оккупантов, которые применяют зажигательные снаряды в попытке поджечь его. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, более 10 тысяч российских военных уже погибли под Авдеевкой, и они скоро будут догонять Бахмут по скорости отступления. Несмотря на значительные потери, атаки не прекращаются.

"Они фактически пытались поджечь коксохимический завод, поскольку там еще действующие технологические цепочки. Срок службы коксохимических батарей составляет примерно 30 лет, и перед началом войны там были запущены некоторые процессы. Эти технологические процессы требуют значительного времени для полного завершения", - рассказал военный эксперт.

Именно поэтому российские войска стремятся поджечь завод, создавая потенциальную техногенную катастрофу. В то время как они не осознают, что разрушение коксохимического завода может сказаться и на них самих. По словам Свитана, разгерметизация коксохимических процессов приведет к тому, что российские позиции также будут затронуты, так как воздушные массы перенесутся в их направлении.

Также по его словам, на данный момент российские войска перебросили несколько бригад резерва из Токмака на левобережье Херсонщины, но у оккупантов нет других свободных резервов. Они пытаются сопротивляться имеющимися силами, но через 1,5-2 недели могут прибыть новые подразделения из России.

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