Эзотерик Гани Абайдильдинов сообщил, что, если проект Великого Турана осуществится, от россии отделятся все угнетенные народы и останется только московское княжество.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Турция сейчас осуществляет проект Великого Турана. Великий Туран – это восстановление связей около 150-170 миллионов тюркских народов. Это те народы, которые формировали в свое время формировали империю Чингисхана, гунскую империю, Тюркский каганат, если дальше идти в историю, скифские народы и так далее. Это Якутия в россии, это большинство малых народов в россии, татары, башкиры.

Казахстан является самой большой страной в этом союзе Великий Туран, а Турция – сама сильная в экономическом и военном плане. Если этот проект осуществится, то россия исчезнет как политическая реальность с карты, поскольку она сократится до размеров московского княжества.

То есть, по большому счету, Китай оттяпает себе свою часть, Турция заберет и восстановит те народы, которые являются часть россии, о которых вы говорите, и вот этот распад, о котором все говорят. Насколько реалистичен этот план? Как видят ваши мастера этот развал? Действительно ли у Турции хватит сил это потянуть?

У Турции хватит сил поменять текущий баланс в Евразии. К сожалению, баланс в свое время сложился, как баланс между Великобританий и россией, то есть была такая великая игра о разделе евразийского пространства. И компромисс заключался в тому, что Великобритания контролировала Индию и ту часть Азии, которая входила в ее империю, а россия контролировала Центральную Азию.

Этот баланс сегодня, можно сказать, разрушился. Турция будет способствовать освобождению тех народов, которые сейчас находятся в российской тюрьме народов, они выйдут оттуда.

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