Студенты имеют право на отсрочку независимо от возраста, но есть некоторые исключения

Студенты, получающие образование на дневной форме в средних специальных и технических учебных заведениях, а также высших образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку от мобилизации

Это право регулируется действующим законодательством, подчеркнул Владимир Фитьо, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Важно, что эта отсрочка относится как к студентам, обучающимся на бюджете, так и на платной основе.

Фитьо также отметил, что если студент исключен из учебного заведения или он возьмет академический отпуск, и ему от 18 до 27 лет, он временно не подпадает под мобилизационные обязанности, поскольку находится в категории призывников.

Он также подчеркнул, что студенты должны ежегодно самостоятельно представлять свидетельство о том, что они учатся на дневной форме соответствующего учебного заведения в территориальный центр комплектования.

На вопрос о возможных изменениях для студентов в ближайшем будущем Фитьо отметил, что этот вопрос стоит обсудить с представителями законодательных органов власти.

В Украине значительное количество мужчин, которым уже за 30, выбирает путь второго или даже третьего высшего образования. В Верховной Раде отметили, это может быть связано с желанием избежать возможной мобилизации. Важно отметить, что студенты вузов и колледжей, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку от призыва.

Народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что в Верховной Раде готовится законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы в Украине. Эти изменения также рассматривают вопросы студентов вузов и колледжей, которые получают уже не первое образование.

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