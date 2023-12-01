У оккупантов есть тактические успехи по флагам на Авдеевском направлении и не в одном районе.

На Авдеевском направлении есть тактические отступления и на данный момент стоит вопрос сохранить украинскую армию, а не повторять ошибки Бахмута, не втягиваться соответственно в те уличные бои. В студии Politeka Online Снегирев Дмитрий, сопредседатель Общественной инициативы "Права справа" рассказал детальнее о ситуации в Авдеевке.

«Но это не может быть так, как в Бахмуте, дело в том, что логистика авдеевского укрепрайона – это ширина 6 км, то есть вот та трасса, которая даёт возможность снабжения гарнизона украинских войск. Ее ширина 6 км, если её захлопнуть, это серьезно повлияет на ситуацию.

У оккупантов есть тактические успехи по флагам и в районе СТВ и в другом районе, они пытаются прорваться к лесополосам, тогда соответственно гарнизон окажется в оперативном окружении. Знаете, в чём тактика россиян? Захват территории сзади подходит, инженерная техника, они моментально создают оборонительные позиции. Сейчас из-за сложных погодных условий они уже меньше используют тяжёлую технику» - делится эксперт.

Также ранее аналитики подмечали, сейчас левый берег Херсонщины представляет собой неудобное положение для российских войск в плане обороны. Дальность снабжения военной амуниции и снаряжения является проблемой. Несмотря на использование одного из морских путей в Скадовске, где создан большой военный хаб, это представляет длительный маршрут.

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