В Украине вырастет еще одна доплата пенсионерам, привязанная к прожиточному минимуму, который увеличится в следующем году.
Как сообщил эксперт в youtube-канале " Народна думка", доплата к пенсиям в Украине вырастет с 800 до 944 грн.
Таким образом, более сотни "набрасывается" сверху доплата пенсионерам.
Данная доплата будет выплачиваться одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе.
После пересчета пенсии в Украине пенсионеры, имеющие доплату 837, а после Нового Года будут получать 944 грн ежемесячно.
Какие критерии для оформления: возраст 80+, чтобы вы проживали одни, то есть был одинокий пенсионер и нуждались в уходе.
Уход в таком возрасте – нуждаются почти все пенсионеры.
Человек, дети которого тоже пенсионеры, то есть уже считаются нетрудоспособными, потому что если вы становитесь пенсионером – это уже считается что вы потеряли трудоспособность.
То есть если дети уже тоже пенсионеры, а в 80 лет – это очень часто случается, человек уже не может за ними ухаживать и они нуждаются в уходе – эта доплата, родителям этих детей.
Поэтому если вы пенсионер, и у вас есть мама или папа тоже пенсионер - можете оформить им такую доплату ежемесячно.
Специалисты добавили, что в прошлом году были случаи, когда люди, которые оформляли надбавки к пенсиям в Украине - получали их за весь год вместе - кто оформлял до первого января, то получал за весь год.
Некоторые люди, по словам экспертов, получали сразу больше 9000 грн.
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