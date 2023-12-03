В Украине вырастет еще одна доплата пенсионерам, привязанная к прожиточному минимуму, который увеличится в следующем году.

Как сообщил эксперт в youtube-канале " Народна думка", доплата к пенсиям в Украине вырастет с 800 до 944 грн.

Таким образом, более сотни "набрасывается" сверху доплата пенсионерам.

Данная доплата будет выплачиваться одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе.

После пересчета пенсии в Украине пенсионеры, имеющие доплату 837, а после Нового Года будут получать 944 грн ежемесячно.

Какие критерии для оформления: возраст 80+, чтобы вы проживали одни, то есть был одинокий пенсионер и нуждались в уходе.

Уход в таком возрасте – нуждаются почти все пенсионеры.

Человек, дети которого тоже пенсионеры, то есть уже считаются нетрудоспособными, потому что если вы становитесь пенсионером – это уже считается что вы потеряли трудоспособность.

То есть если дети уже тоже пенсионеры, а в 80 лет – это очень часто случается, человек уже не может за ними ухаживать и они нуждаются в уходе – эта доплата, родителям этих детей.

Поэтому если вы пенсионер, и у вас есть мама или папа тоже пенсионер - можете оформить им такую ​​доплату ежемесячно.

Специалисты добавили, что в прошлом году были случаи, когда люди, которые оформляли надбавки к пенсиям в Украине - получали их за весь год вместе - кто оформлял до первого января, то получал за весь год.

Некоторые люди, по словам экспертов, получали сразу больше 9000 грн.

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