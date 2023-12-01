Левобережье Херсонщины представляет собой наименее выгодное положение для оккупантов в настоящее время. Это место сложно оборонять, и также существуют логистические трудности. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что логистические цепочки оккупантов на левобережье Херсонщины являются достаточно длинными.

"Сейчас левый берег Херсонщины представляет собой неудобное положение для российских войск в плане обороны. Дальность снабжения военной амуниции и снаряжения является проблемой. Несмотря на использование одного из морских путей в Скадовске, где создан большой военный хаб, это представляет длительный маршрут" - делится эксперт.

По его словам, на данный момент российские войска перебросили несколько бригад резерва из Токмака на левобережье Херсонщины, но у оккупантов нет других свободных резервов. Они пытаются сопротивляться имеющимися силами, но через 1,5-2 недели могут прибыть новые подразделения из России.

Свитан отмечает, что в Украине начались климатические трудности несколько лет назад. В частности, в районе Черного моря у берегов Крыма разразились бурные штормы, которые ранее не имели места. Однако Украина, будучи морским государством, приспособилась к этим изменениям. В отличие от этого, жители России, находящиеся за Уралом, не понимают этого.



Последние новости Украины:

Напомним, Россияне пытаются сравнять с землей Авдеевку, появились подробности

Также Politeka сообщала, что ВСУ могут прорваться в неожиданном месте, стали известны подробности

А еще Politeka писала, что вагнеровцы снова набирают боевиков, что это значит